В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 19:00 – пандемия COVID-19 может затянуться на десятилетия. Такой прогноз сделали во Всемирной организации здравоохранения. В национальном парке Серенгети началась ежегодная миграция диких животных.

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