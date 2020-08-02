У випуску новин за 2 серпня станом на 19:00 – пандемія COVID-19 може затягнутися на десятиліття. Такий прогноз зробили у Всесвітній організації охорони здоров'я. У національному парку Серенгеті почалася щорічна міграція диких тварин.

Також у випуску новин на 24 каналі: 8 тисяч людей евакуюють у Каліфорнії. Все через природні пожежі, які охопили південь штату. П'ятий день поспіль в Україні виявляють більше тисячі хворих за добу, тож хвороба не відступає. У Таїланді стихія – кілька тисяч будинків опинилися під водою. Такі наслідки шторму, який вразив північ країни.