Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 19:00: Ранение военного. Заложники в Москве

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 19:00 – один украинский защитник получил ранение на передовой. Всего в штабе объединенных сил зафиксировали не менее 6 нарушений режима тишины. Били запрещенным калибром недалеко от Каменки и Авдеевки. В центре Москвы мужчина захватил в заложники сотрудников банка. По предварительной версии он совершил нападение на банк из-за долгов.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Латинская Америка превращается в новый эпицентр коронавируса. Там стремительно начали расти случаи заражения COVID-19. Бразилия вышла на 2 место в мире по этому показателю, на первом – США.

В центре Киева офис Виктора Медведчука забросали петардами и дымовыми шашками. В СМИ заявляли, что под стенами офиса прогремел взрыв. В полиции все опровергают.

В Житомире продолжается судебное заседание над Анатолием Захаренко, который накануне расстрелял 7 человек. Сегодня ему изберут меру пресечения. 

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости России Война на Донбассе Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Незаконно обыскали помещение юриста, который якобы мог удалить доказательства убийства Шеремета
сегодня , 19:41 Незаконно обыскали помещение юриста, который якобы мог удалить доказательства убийства Шеремета
Ірина Шиба
Письмо из Луганска: готовим госпитали под раненых и даже убежать куда-то не можем
сегодня , 19:00 Письмо из Луганска: готовим госпитали под раненых и даже убежать куда-то не можем
Ольга Черненко
Пассивный доход и удобное расположение: какие преимущества инвестиций в гостиничные апартаменты
22 мая , 16:39 Пассивный доход и удобное расположение: какие преимущества инвестиций в гостиничные апартаменты
Ростислав Струтинський