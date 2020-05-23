Выпуск новостей за 19:00: Ранение военного. Заложники в Москве

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 19:00 – один украинский защитник получил ранение на передовой. Всего в штабе объединенных сил зафиксировали не менее 6 нарушений режима тишины. Били запрещенным калибром недалеко от Каменки и Авдеевки. В центре Москвы мужчина захватил в заложники сотрудников банка. По предварительной версии он совершил нападение на банк из-за долгов.

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В Житомире продолжается судебное заседание над Анатолием Захаренко, который накануне расстрелял 7 человек. Сегодня ему изберут меру пресечения.