Випуск новин за 19:00: Поранення військового. Заручники у Москві

У випуску новин за 23 травня станом на 19:00 – один український захисник отримав поранення на передовій. Загалом в штабі об'єднаних сил зафіксували щонайменше 6 порушень режиму тиші. Гатили забороненим калібром неподалік Кам'янки та Авдіївки. В центрі Москви чоловік захопив у заручники співробітників банку. За попередньою версією він вчинив напад на банк через борги.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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В центрі Києва офіс Віктора Медведчука закидали петардами і димовими шашками. У ЗМІ заявляли, що під стінами офісу пролунав вибух. У поліції все спростовують.

У Житомирі триває судове засідання над Анатолієм Захаренком, який напередодні розстріляв 7 людей. Сьогодні йому оберуть запобіжний захід.