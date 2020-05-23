Випуск новин за 19:00: Поранення військового. Заручники у Москві
У випуску новин за 23 травня станом на 19:00 – один український захисник отримав поранення на передовій. Загалом в штабі об'єднаних сил зафіксували щонайменше 6 порушень режиму тиші. Гатили забороненим калібром неподалік Кам'янки та Авдіївки. В центрі Москви чоловік захопив у заручники співробітників банку. За попередньою версією він вчинив напад на банк через борги.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Латинська Америка перетворюється на новий епіцентр коронавірусу. Там стрімко почали зростати випадки зараження COVID-19. Бразилія вийшла на 2 місце у світі за цим показником, на першому – США.
В центрі Києва офіс Віктора Медведчука закидали петардами і димовими шашками. У ЗМІ заявляли, що під стінами офісу пролунав вибух. У поліції все спростовують.
У Житомирі триває судове засідання над Анатолієм Захаренком, який напередодні розстріляв 7 людей. Сьогодні йому оберуть запобіжний захід.
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