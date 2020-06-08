В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 19:00 – с начала суток боевики уже 7 раз обстреляли позиции украинских военных. Один воин получил ранения. В Гааге начался второй этап слушаний по делу о сбитии самолета рейса MH-17.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Житомире зафиксировали первую смерть от COVID-19. Европейский Союз продолжит санкции в отношении инвестиций в оккупированный Крым. В Гонконге отменили обязательную двухнедельную обсервацию. Польша оправляется от мощного шторма.