Выпуск новостей за 19:00: Ранения на Донбассе. Слушание по делу о сбитии самолета MH-17
В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 19:00 – с начала суток боевики уже 7 раз обстреляли позиции украинских военных. Один воин получил ранения. В Гааге начался второй этап слушаний по делу о сбитии самолета рейса MH-17.
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