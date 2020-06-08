Випуск новин за 19:00: Поранення на Донбасі. Слухання у справі про збиття літака MH-17
У випуску новин за 8 червня станом на 19:00 – з початку доби бойовики вже 7 разів обстріляли позиції українських військових. Один воїн отримав поранення. У Гаазі почався другий етап слухань у справі про збиття літака рейсу MH-17.
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