У випуску новин за 8 червня станом на 19:00 – з початку доби бойовики вже 7 разів обстріляли позиції українських військових. Один воїн отримав поранення. У Гаазі почався другий етап слухань у справі про збиття літака рейсу MH-17.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Житомирі зафіксували першу смерть від COVID-19. Європейський Союз продовжить санкції щодо інвестицій в окупований Крим. У Гонконзі скасували обов'язкову двотижневу обсервацію. Польща оговтується від потужного шторму.