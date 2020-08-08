В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 19:00 – посол России в Беларуси заявил, что 33 иностранцев, которые готовили провокации и которых задержали в Беларуси, выгодно третьей стране. Сегодня мир вспоминает годовщину вторжения кремлевских войск в Южную Осетию. 12 лет назад спор между официальным Тбилиси и частью страны, которая стремилась к независимости, перестал быть внутренним.

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На Луганщину коронавирус привезли из России – из 6 людей у которых зафиксировали коронавирус за минувшие сутки, двое недавно вернулись из страны-агрессора.

В Украине 301 военнослужащий сейчас болеет коронавирусом. В армии зафиксировали 21 новый случай в сутки.

После взрыва в Бейруте люди вышли на антиправительственные протесты. Демонстранты считают власть некомпетентной и коррумпированной.