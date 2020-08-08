У випуску новин за 8 серпня станом на 19:00 – посол Росії в Білорусі заявив, що 33 іноземців, які готували провокації і яких затримали в Білорусі, вигідно третій країні. Сьогодні світ згадує річницю вторгнення кремлівських військ до Південної Осетії. 12 років тому спір між офіційним Тбілісі та частиною країни, яка прагнула незалежності, перестав бути внутрішнім.

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Після вибуху в Бейруті люди вийшли на антиурядові протести. Демонстранти вважають владу некомпетентною та корумпованою.