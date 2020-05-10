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Выпуск новостей за 19:00: Сенцов о своем аресте. Выезд украинцев за границу

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 19:00 – 6 лет назад, в этот день в оккупированном Крыму российские силовики арестовали режиссера Олега Сенцова. Только для авиаперелетов. В МИД разъяснили, что ограничения на выезд украинцев за границу касаются только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего в аэропортах

Також у випуску новин на 24 каналі:

У російському місті Вязьма в Смоленській області в ДТП загинув українець.

В МЗС підтвердили, що пірати викрали українця з судна поблизу берегів екваторіальної Гвінеї.

Долю російського "Північного потоку-2" вирішать у Німеччині до кінця травня.

Теги: Выпуск новостей
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