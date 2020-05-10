Выпуск новостей за 19:00: Сенцов о своем аресте. Выезд украинцев за границу
В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 19:00 – 6 лет назад, в этот день в оккупированном Крыму российские силовики арестовали режиссера Олега Сенцова. Только для авиаперелетов. В МИД разъяснили, что ограничения на выезд украинцев за границу касаются только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего в аэропортах
Також у випуску новин на 24 каналі:
У російському місті Вязьма в Смоленській області в ДТП загинув українець.
В МЗС підтвердили, що пірати викрали українця з судна поблизу берегів екваторіальної Гвінеї.
Долю російського "Північного потоку-2" вирішать у Німеччині до кінця травня.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 17:32 Какие страны Европы ослабили карантин несмотря на пандемию COVID-19: перечень
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии
-
Главные новости 10 мая: пираты похитили украинца в Африке, Европа открывает границы20:30
-
Протесты и столкновения с полицией: как европейцы митингуют против карантина20:07
-
Когда метро заработает в Украине: в Минздраве обнародовали прогноз19:35
-
блогКровавый убийца и захватчик: как Путина отметили "Пулитцером"