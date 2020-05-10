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Випуск новин за 19:00: Сенцов про свій арешт. Виїзд українців за кордон

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску новин за 10 травня станом на 19:00 – 6 років тому, цього дня в окупованому Криму російські силовики заарештували режисера Олега Сенцова. Тільки для авіаперельотів. В МЗС роз'яснили, що обмеження на виїзд українців за кордон стосується лише перетину кордону у "закритих" пунктах перетину, передусім у аеропортах

Також у випуску новин на 24 каналі:

У російському місті Вязьма в Смоленській області в ДТП загинув українець.

В МЗС підтвердили, що пірати викрали українця з судна поблизу берегів екваторіальної Гвінеї.

Долю російського "Північного потоку-2" вирішать у Німеччині до кінця травня.

Теги: Випуск новин
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