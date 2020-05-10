Випуск новин за 19:00: Сенцов про свій арешт. Виїзд українців за кордон

У випуску новин за 10 травня станом на 19:00 – 6 років тому, цього дня в окупованому Криму російські силовики заарештували режисера Олега Сенцова. Тільки для авіаперельотів. В МЗС роз'яснили, що обмеження на виїзд українців за кордон стосується лише перетину кордону у "закритих" пунктах перетину, передусім у аеропортах

Також у випуску новин на 24 каналі: У російському місті Вязьма в Смоленській області в ДТП загинув українець. В МЗС підтвердили, що пірати викрали українця з судна поблизу берегів екваторіальної Гвінеї. Долю російського "Північного потоку-2" вирішать у Німеччині до кінця травня.