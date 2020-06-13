В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 19:00 – от 34 до 170 тысяч гривен может заплатить Владимир Зеленский за нарушение правил карантина. Протоколы в отношении президента, главы ОП Андрея Ермака и его заместителя Сергея Трофимова поступили в Хмельницкий городской суд. 12,5 тыс украинцев должны заплатить штрафы за то, что гуляли без масок в неположенных местах.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Полиция увеличила количество радаров TruCam на дорогах. Из-за увеличения случаев заражения коронавирусом правительство отменило проведение пробного ВНО. Пекин частично закрывают из-за новых вспышек COVID-19. Запрещено покидать дома людям из 11 жилых комплексов на юге города. Польша открыла границы для соседних стран Евросоюза. С сегодняшнего дня, на территорию страны могут без преград въезжать иностранцы с паспортами ЕС. Впрочем, для украинцев все еще действуют ограничения на пересечение границы.