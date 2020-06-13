У випуску новин за 13 червня станом на 19:00 – від 34 до 170 тисяч гривень може заплатити Володимир Зеленський за порушення правил карантину. Протоколи щодо президента, глави ОП Андрія Єрмака і його заступника Сергія Трофімова надійшли до Хмельницького міського суду. 12,5 тис українців мають заплатити штрафи за те, що гуляли без масок у недозволених місцях.

Також у випуску новин на 24 каналі: Поліція збільшила кількість радарів TruCam на дорогах. Через збільшення випадків зараження на коронавірус уряд скасував проведення пробного ЗНО. Пекін частково закривають через нові спалахиCOVID-19 Заборонено покидати домівки людям з 11 житлових комплексів на півдні міста. Польща відкрила кордони для сусідніх країн Євросоюзу. Від сьогодні, на територію країни можуть без перепон в'їжджати іноземці з паспортами ЄС. Втім, на українців все ще діють обмеження на перетин кордону.