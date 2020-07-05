В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 19:00 – в Южной Калифорнии произошла стрельба в День независимости США в ночном клубе. Как следствие, 2 человека погибли, еще 8 получили ранения. Сильный ливень затопил Черкассы. В городе за полчаса выпало более 40% месячной нормы осадков. Дождь сопровождался шквалистым ветром с градом. Особенно пострадал от непогоды микрорайон Мытныця.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

С начала пандемии, в Украине коронавирус диагностировали у 48 500 человек. COVID-19 унес жизни более тысячи украинцев, но 21 376 инфицированных смогли выздороветь.

В Баку сгорела фабрика по изготовлению красок. Шесть человек травмированы. Возгорание произошло вечером. Очевидцы рассказывают, что слышали несколько взрывов.

Обильные дожди покрыли юго-запад Японии. Осадки вызвали масштабные подтопления.