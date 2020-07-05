У випуску новин за 5 липня станом на 19:00 – у Південній Каліфорнії сталася стрілянина на День незалежності США у нічному клубі. Як наслідок, 2 людини загинули, ще 8 дістали поранення. Сильна злива затопила Черкаси. У місті за пів години випало понад 40% місячної норми опадів. Дощ супроводжувався шквальним вітром із градом. Особливо постраждав від негоди мікрорайон Митниця.

Також у випуску новин на 24 каналі: Від початку пандемії, в Україні коронавірус діагностували 48 500 людей. COVID-19 забрав життя понад тисячі українців, але 21 376 інфікованих змогли одужати. В Баку згоріла фабрика з виготовлення фарб. Шість людей травмовані. Зайнялося надвечір. Очевидці розповідають, що чули кілька вибухів. Рясні дощі вкрили південний захід Японії. Опади спричинили масштабні підтоплення.