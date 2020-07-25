В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 19:00 – Вена обнародовала новый перечень из 32 стран, для граждан которых въезд на австрийскую территорию запрещен. Это касается и украинцев. Заседание Верховной Рады позади, поэтому депутаты с чистой совестью ушли в отпуск. Немало политиков при этом планируют посвятить время агитации, ведь на носу местные выборы.

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На Полтавщине третьи сутки продолжаются поиски Романа Скрипника. В четверг 32-летний мужчина сбежал от полиции, и с тех пор как сквозь землю провалился.

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