У випуску новин за 25 липня станом на 19:00 – Відень оприлюднив новий перелік з 32 країн, для громадян яких в'їзд на австрійську територію заборонений. Вони стосуються й українців. Засідання Верховної Ради позаду, тож депутати з чистою совістю пішли у відпустку. Чимало політиків при цьому планують присвятити час агітації, адже на носі місцеві вибори.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Києві попрощались із волонтером Олексієм Кучапіним. 16 липня він сказав дружині, що їде у відрядження до Дніпра. Після чого перестав виходити на зв'язок. 22 липня тіло Олексія знайшли в орендованій квартирі в столиці.

На Полтавщині третю добу тривають пошуки Романа Скрипника. У четвер 32-річний чоловік втік від поліції, і відтоді ніби крізь землю провалився.

9 серпня в Білорусі обиратимуть президента. На посаду претендує Олександр Лукашенко, який при владі вже 26 років.