В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 19:00 – Америка одобрила продажу Украине морской военной техники. Наше государство получит от американцев 16 патрульных катеров, а также вооружение к ним на общую сумму 600 миллионов долларов. В Хабаровском крае начинается локальная революция. Граждане возмущены действиями Москвы, которая во что бы то ни стало пытается удержать там свой контроль.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Одессе начали работы по подъему затонувшего танкера "Дельфи". Специалисты работают на месте с 6 часов утра. В Одесской области произошла масштабная авария, где погибли 6 человек, еще 3 – травмированы. 847 новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в Украине за минувшие сутки. К сожалению, 21 человек умер от осложнений, однако 756 выздоровели.