У випуску новин за 18 липня станом на 19:00 – Америка схвалила продаж Україні морської військової техніки. Наша держава отримає від американців 16 патрульних катерів, а також озброєння до них на загальну суму 600 мільйонів доларів. У Хабаровському краї Росії починається локальна революція. Громадяни обурені діями Москви, яка будь-що намагається утримати там свій контроль.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Одесі розпочали роботи із підйому затонулого танкера "Делфі". Фахівці працюють на місці із 6 години ранку. На Одещині сталась масштабна аварія, де загинули 6 людей, ще 3 – травмовані. 847 нових випадків зараження COVID-19 виявили в Україні минулої доби. На жаль, 21 людина померла від ускладнень, проте 756 одужали.