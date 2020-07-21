В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 20:00 – карантин не может остановить распространение COVID-19. Такое громкое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Не спокойно на передовой. В больнице умер один из украинских военных, который сегодня в результате вражеского обстрела получил ранение.

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