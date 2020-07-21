У випуску новин за 21 липня станом на 20:00 – карантин не може зупинити поширення COVID-19. Таку гучну заяву зробив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус. Не спокійно на передовій. У лікарні помер один з українських військових, який сьогодні в наслідок ворожого обстрілу отримав поранення.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Києві біля станції метро "Мінська" знайшли вибуховий пристрій. Його знешкодили вибухотехніки. У Луцьку чоловік захопив автобус з заручниками та повідомив про замінування транспорту. Донецький художник Сергій Захаров влаштував під стінами Верховної Ради артперформанс. Митець звів будинок з карт, на яких зображені, зокрема, Путін, Захарченко, та терорист Моторола. У Франції успішно вилучили дані з чорних скриньок збитого в Ірані "Боїнга" МАУ.