В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 21:00 – полиция Киевщины расследует смерть 38 щенков на борту самолета МАУ. Происшествие случилось неделю назад, но огласку получило только сейчас, ведь в компании не признавались, что это произошло именно на их судне. В Испании завершилось чрезвычайное положение из-за COVID-19. Сегодня страна открывает границы с государствами Шенгенской зоны.

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Из затонувшего у побережья Одессы танкера "Делфи" текло топливо. Пятно разлива стало внушительных размеров и распространилась в сторону пляжа с отдыхающими.

Завтра в Одессе запрещают работу детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на 5 квадратных метров.

Сегодня день летнего солнцестояния. День продлится 17 часов и 33 минуты, а ночь – меньше, чем 6,5 часов.