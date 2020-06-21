У випуску новин за 21 червня станом на 21:00 – поліція Київщини розслідує загибель 38 цуценят на борту літака міжнародних Українських авіаліній. Подія трапилася тиждень тому, та розголосу набула лише зараз, адже у компанії не зізнавались, що це сталось саме на їхньому судні. В Іспанії завершився надзвичайний стан через COVID-19. Сьогодні країна відкриває кордони з державами Шенгенської зони.

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Із затонулого поблизу узбережжя Одеси танкера "Делфі" текло паливо. Пляма розливу набрала значних розмірів та поширилася у сторону пляжу з відпочивальниками.

Від завтра у Одесі забороняють роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення масових заходів за участі більш ніж однієї людини на 5 квадратних метрів.

Сьогодні день літнього сонцестояння. День триватиме 17 годин і 33 хвилини, а ніч – менше, ніж 6,5 годин.