Выпуск новостей за 9: 00: День памяти жертв политрепрессий. Ситуация на передовой

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 9:00 – сегодня в Украине отмечают День памяти жертв Большого террора – политических репрессий СССР. Пророссийские наемники выпустили 30 мин калибра 120 миллиметров по позициям украинских армейцев в районе Новгородского. Никто из наших защитников не пострадал.

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Во Львове заработал автокинотеатр. Билеты можно купить только онлайн, проверяют их бесконтактно, а выходить из машин зрителям запрещено.

На Донетчине обнаружили 6 новых случаев коронавируса. ПЦР-исследование подтвердило болезнь у 3 жителей Мангушского района, 2 – Никольского, и у жительницы Мариуполя.