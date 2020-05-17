Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 9: 00: День памяти жертв политрепрессий. Ситуация на передовой

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 9:00 – сегодня в Украине отмечают День памяти жертв Большого террора – политических репрессий СССР. Пророссийские наемники выпустили 30 мин калибра 120 миллиметров по позициям украинских армейцев в районе Новгородского. Никто из наших защитников не пострадал.

Также в выпуске на 24 канале:

Во Львове заработал автокинотеатр. Билеты можно купить только онлайн, проверяют их бесконтактно, а выходить из машин зрителям запрещено.

На Донетчине обнаружили 6 новых случаев коронавируса. ПЦР-исследование подтвердило болезнь у 3 жителей Мангушского района, 2 – Никольского, и у жительницы Мариуполя.

Автор: Алина Олиховская
Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Выходите из карантинной спячки: как вернуться к нормальной жизни
16 мая , 22:00 Выходите из карантинной спячки: как вернуться к нормальной жизни
Ілля Кенігштейн
Секс в Старом Киеве: как жили бордели более 100 лет назад
16 мая , 20:42 Секс в Старом Киеве: как жили бордели более 100 лет назад
Євгенія Мазур
Самые смешные мемы недели: граф Дубинеску, чип-чипирование от Билла Гейтса, медуза Гордона
16 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: граф Дубинеску, чип-чипирование от Билла Гейтса, медуза Гордона
Олег Терещенко