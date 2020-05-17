Выпуск новостей за 9: 00: День памяти жертв политрепрессий. Ситуация на передовой
В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 9:00 – сегодня в Украине отмечают День памяти жертв Большого террора – политических репрессий СССР. Пророссийские наемники выпустили 30 мин калибра 120 миллиметров по позициям украинских армейцев в районе Новгородского. Никто из наших защитников не пострадал.
Также в выпуске на 24 канале:
Во Львове заработал автокинотеатр. Билеты можно купить только онлайн, проверяют их бесконтактно, а выходить из машин зрителям запрещено.
На Донетчине обнаружили 6 новых случаев коронавируса. ПЦР-исследование подтвердило болезнь у 3 жителей Мангушского района, 2 – Никольского, и у жительницы Мариуполя.
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