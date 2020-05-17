Випуск новин за 9:00: День пам'яті жертв політрепресій. Ситуація на передовій
У випуску новин за 17 травня станом на 9:00 – сьогодні в Україні відзначають День пам'яті жертв Великого терору – політичних репресій СРСР. Проросійські найманці випустили 30 мін калібру 120 міліметрів по позиціях українських армійців в районі Новгородського. Ніхто з наших захисників не постраждав.
Також у випуску на 24 каналі:
У Львові запрацював автокінотеатр. Квитки можна придбати лише онлайн, перевіряють їх безконтактно, а виходити із машин глядачам заборонено.
На Донеччині виявили 6 нових випадків коронавірусу. ПЛР-дослідження підтвердило хворобу у 3 мешканців Мангушського району, 2 – Нікопольського, та у жительки Маріуполя.
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