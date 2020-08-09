В выпуске новостей за 9 августа состоянию 9:00 – в Беларуси начался основной день голосования на президентских выборах. Центральная избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты не позднее 19 августа. Сегодня лидеры США, Франции и Ливана проведут видеоконференцию по взрыву в Бейруте. По предварительным данным, будут обсуждать варианты помощи стране.

Также в выпуске новостей на канале 24:

В Бейруте продолжаются антиправительственные протесты: количество пострадавших превысило 700 человек. Погиб 1 правоохранитель. Военным удалось взять под контроль центр города.

Учителям не будут делать ПЦР-тестов на коронавирус перед началом учебного года. Тестировать будут их только в случае появления симптомов или если контактировали с больным.

Украина закрыла контрольные пункты въезда и выезда из Крыма. Ограничить доступ вна оккупированный полуостров решили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Луцкий замок возвращается к работе в привычном режиме, а вместе с ним – 4 музея города. Посетить заведения можно только в защитных масках и с соблюдением карантинных норм.