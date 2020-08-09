У випуску новин за 9 серпня станом 9:00 – в Білорусі розпочався основний день голосування на президентських виборах. Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати не пізніше 19 серпня. Сьогодні лідери США, Франції та Лівану проведуть відеоконференцію щодо вибуху у Бейруті. За попередніми даними, обговорюватимуть варіанти допомоги країні.

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