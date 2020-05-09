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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Выпуск новостей за 9:00: Дата вступительной кампании. Количество больных COVID-19 в мире.

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В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 9:00 – вступительная кампания в высшие учебные заведения стартует на месяц позже. Следовательно, регистрация электронных кабинетов абитуриентов начнется 1 августа. Уже больше 4 миллионов зараженных коронавирусом в мире. Количество смертельных случаев от болезни уже достигло 275 тысяч.

Також у випуску на 24 каналі:

В Україні найближчим часом відновлять авіарейси до Праги. З 24 травня компанія Czech Airlines буде здійснювати перельоти за маршрутом Прага – Київ – Прага.

У столиці вже готуються до запровадження першого етапу послаблення обмежень. За останні кілька днів запустили в роботу продуктові ринки, невеличкі кав"ярні, які працюють на виніс.

З понеділка, 11 травня, послаблять карантинні обмеження не у всіх регіонах. Окрім Черкаської обслаті, знімати обмеження не квапляться і на Львівщині

Автор: Татьяна Шевченко
Теги: Коронавирус COVID-19 Выпуск новостей
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