Выпуск новостей за 9:00: Дата вступительной кампании. Количество больных COVID-19 в мире.

В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 9:00 – вступительная кампания в высшие учебные заведения стартует на месяц позже. Следовательно, регистрация электронных кабинетов абитуриентов начнется 1 августа. Уже больше 4 миллионов зараженных коронавирусом в мире. Количество смертельных случаев от болезни уже достигло 275 тысяч.

Також у випуску на 24 каналі:

В Україні найближчим часом відновлять авіарейси до Праги. З 24 травня компанія Czech Airlines буде здійснювати перельоти за маршрутом Прага – Київ – Прага.

У столиці вже готуються до запровадження першого етапу послаблення обмежень. За останні кілька днів запустили в роботу продуктові ринки, невеличкі кав"ярні, які працюють на виніс.

З понеділка, 11 травня, послаблять карантинні обмеження не у всіх регіонах. Окрім Черкаської обслаті, знімати обмеження не квапляться і на Львівщині