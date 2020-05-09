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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Випуск новин за 9:00:Дата вступної кампанії. Кількість хворих на COVID-19 у світі

Випуск новин -

У випуску новин за 9 травня станом на 9:00 – вступна кампанія до вищих навчальних закладів стартує на місяць пізніше. Відтак, реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів розпочнеться 1 серпня. Уже понад 4 мільйони заражених коронавірусом у світі. Кілкьість смертельних випадків від хвороби вже сягнула 275 тисяч.

Також у випуску на 24 каналі:

В Україні найближчим часом відновлять авіарейси до Праги. З 24 травня компанія Czech Airlines буде здійснювати перельоти за маршрутом Прага – Київ – Прага.

У столиці вже готуються до запровадження першого етапу послаблення обмежень. За останні кілька днів запустили в роботу продуктові ринки, невеличкі кав"ярні, які працюють на виніс.

З понеділка, 11 травня, послаблять карантинні обмеження не у всіх регіонах. Окрім Черкаської обслаті, знімати обмеження не квапляться і на Львівщині

Автор: Тетяна Шевченко
Теги: Коронавірус COVID-19 Випуск новин
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