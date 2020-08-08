В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 9:00 – депортированные из Беларуси корреспонденты "Настоящего времени" Ирина Ромалийская, Роман Гребенюк и Юрий Баранюк утром 8 августа прибыли в Украину. Они приехали освещать выборы в Беларуси, но были задержаны ОМОНом и срочно депортированы. Луцк и Тернополь, которые в течение недели были в красной зоне, оказались в более безопасной – оранжевой.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

На этих выходных будет жарко, на западе местами пройдут дожди. Сегодня днем ​​температура воздуха поднимется до 35 градусов. Жаркая погода будет в южных регионах. Дожди с грозами пройдут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. А в столице суббота пройдет без осадков.

С сегодняшнего дня путешественники, которые возвращаются в Германию из регионов с высоким риском заражения коронавирусом должны обязательно делать тесты. Для этого в аэропортах оборудуют дополнительные лаборатории, а также создадут их в местах прибытия туристов на поезде или автомобиле.

Власти Польши вводят усиленный масочный режим в 19 районах страны – там, где наблюдается наибольший рост количества зараженных коронавирусом.

Самолет авиакомпании Air India с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате авиасудно рухнуло практически на 2 части. Сообщают о 20 погибших и 123 раненых.