У випуску новин за 8 серпня станом на 9:00 – депортовані з Білорусі кореспонденти "Настоящего времени" Ірина Ромалійська, Роман Гребенюк та Юрій Баранюк вранці 8 серпня прибули до України. Вони приїхали висвітлювати вибори у Білорусі, однак були затримані ОМОНом і терміново депортовані. Луцьк і Тернопіль, які упродовж тижня були в червоній зоні, опинилися в більш безпечнішій – помаранчевій .

Також у випуску новин на 24 каналі:

На цих вихідних буде спекотно, на заході місцями пройдуть дощі. Сьогодні вдень температура повітря підніметься до 35 градусів. Найспекотніша погода буде в південних регіонах. Дощі з грозами пройдуть в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. А у столиці субота пройде без опадів.

Від сьогодні мандрівники, які повертаються до Німеччини з регіонів з високим ризиком зараження коронавірусом повинні обов'язково робити тести. Для цього в аеропортах обладнають додаткові лабораторії, а також створять їх в місцях прибуття туристів поїздом або автомобілем.

Влада Польщі вводить посилений масковий режим в 19 районах країни – там, де спостерігають найбільше зростання кількості заражених на коронавірус.

Літак авіакомпанії Air India з пасажирами на борту викотився за межі злітно-посадкової смуги. У результаті авіасудно розвалилося фактично на 2 частини. Повідомляють про 20 загиблих і 123 поранених.