В выпуске новостей за 29 июня по состоянию на 9:00 – школьников могут перевести на дистанционное обучение осенью. Секретарь СНБО Алексей Данилов поручил подготовить технические возможности для онлайн-образования. В аннексированном Крыму туристический сезон снова провален. Лишь Ялта потеряет почти полмиллиарда рублей из-за пандемии коронавируса.

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Правоохранители усилили проверки крупногабаритных грузовиков. Прежде всего потому, что забитые под завязку фуры разрушают дороги – об этой проблеме недавно говорил и президент.

Непогода перейдет на Восток страны. С начала недели грозы накроют, в частности, Донбасс, Харьковщину, Одессу.