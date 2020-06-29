У випуску новин за 29 червня станом на 9:00 – школярів можуть перевести на дистанційне навчання восени. Секретар РНБО Олексій Данілов доручив підготувати технічні можливості для онлайн-освіти. В анексованому Криму туристичний сезон знову провалений. Лише Ялта втратить майже пів мільярда рублів через пандемію коронавірусу.

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На міжнародній платформі Kickstarter почали збирати кошти на створення парфумів, які пахнуть космосом.

Правоохоронці посилили перевірки великогабаритних вантажівок. Передусім тому, що забиті під зав'язку фури руйнують дороги – на цій проблемі нещодавно наголошував і президент.

Негода перейде на Схід країни. З початку тижня грози накриють, зокрема, Донеччину, Харківщину, Одещину.