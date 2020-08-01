В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 9:00 – с 3 августа в Украине будут действовать новые правила карантина. Министерство здравоохранения поделил регионы на условные 4 зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную. Американская кинокомпания Netflix снимает первый фильм в Украине. В главной роли будет актер Жан-Клод Ван Дам.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Тернополе накануне состоялся парад выпускников. Традиционное шествие прошло через центр города. Карантина придерживались не все. Дом Гоголя в Одессе законсервируют, ведь в любой момент двухсотлетнее здание может рухнуть. Сегодня украинцев ждут изменения и в других сферах. С первого августа банкоматы стали необязательными. Наличные можно снимать прямо на кассе супермаркета или ресторана.