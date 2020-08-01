У випуску новин за 1 серпня станом на 9:00 – з 3 серпня в Україні діятимуть нові правила карантину. Міністерство охорони здоров'я поділило регіони на умовні 4 зони – зелену, жовту, помаранчеву та червону. Американська кінокомпанія Netflix знімає перший фільм в Україні. У головних ролях буде актор Жан-Клод Ван Дам.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Тернополі напередодні відбувся парад випускників. Традиційна хода пройшла центром міста. Карантину дотримувались не всі. Будинок Гоголя в Одесі законсервують, адже в будь-який момент двохсотлітня будівля може завалитися. Від сьогодні українців чекають зміни й в інших сферах. З першого серпня банкомати стали не обов'язковими. Готівку можна знімати просто на касі супермаркету чи ресторану.