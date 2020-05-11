Выпуск новостей за 9:00: Ослабление карантина в Украине. Масочный режим

В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 19:00 – сегодня в Украине официально ослабляют карантин. Свою работу возобновляют магазины непродовольственных товаров, стоматологии, салоны красоты и адвокаты. Виктор Ляшко заявил, что если в Украине и дальше будут фиксировать по 300–500 новых случаев заражения COVID-19 ежедневно, то масочный режим будут сохранять как минимум до конца года.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В мире за последние сутки зафиксировали почти 80 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому общее количество инфицированных уже пересекло отметку в 4 миллиона.

Львовщина будет пока единственной областью в Украине, где карантин не будут ослаблять по крайней мере до 15 мая.

Иранские военные обстреляли собственный корабль. По данным арабских СМИ, погибло около 40 человек.