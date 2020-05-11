Випуск новин за 9:00: Послаблення карантину в Україні. Масковий режим
У випуску новин за 11 травня станом на 9:00 – від сьогодні в Україні офіційно послаблюють карантин. Свою роботу відновлюють магазини непродовольчих товарів, стоматології, салони краси та адвокати. Віктор Ляшко заявив, якщо в Україні й надалі фіксуватимуть по 300 – 500 нових випадків зараження COVID-19 щодня, то масковий режим будуть зберігати щонайменше до кінця року.
Також у випуску новин на 24 каналі:
У світі за останню добу зафіксували майже 80 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Відтак загальна кількість інфікованих вже перетнула позначку у 4 мільйони.
Львівщина буде поки єдиною областю в Україні, де карантин поки не послаблюватимуть, принаймні, до 15 травня.
Іранські військовики обстріляли власний корабель. За даними арабських ЗМІ, загинуло приблизно 40 людей.
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