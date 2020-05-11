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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Випуск новин за 9:00: Послаблення карантину в Україні. Масковий режим

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску новин за 11 травня станом на 9:00 – від сьогодні в Україні офіційно послаблюють карантин. Свою роботу відновлюють магазини непродовольчих товарів, стоматології, салони краси та адвокати. Віктор Ляшко заявив, якщо в Україні й надалі фіксуватимуть по 300 – 500 нових випадків зараження COVID-19 щодня, то масковий режим будуть зберігати щонайменше до кінця року.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У світі за останню добу зафіксували майже 80 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Відтак загальна кількість інфікованих вже перетнула позначку у 4 мільйони.

Львівщина буде поки єдиною областю в Україні, де карантин поки не послаблюватимуть, принаймні, до 15 травня.

Іранські військовики обстріляли власний корабель. За даними арабських ЗМІ, загинуло приблизно 40 людей.

Автор: Юлія Гілей
Теги: Карантин в Україні 2020 Випуск новин
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