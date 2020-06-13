В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 9:00 – в суде по делу активиста Сергея Стерненко объявлен перерыв до 15 июня. На Львовщине продлили карантин до 19 июня. Соответственно, действующими остаются запреты на пригородные маршрутки, детсады, гостиницы и спортивные заведения.

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