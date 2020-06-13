У випуску новин за 13 червня станом на 9:00 – у суді щодо справи активіста Сергія Стерненка оголошено перерву до 15 червня. На Львівщині продовжили карантин до 19 червня. Відтак, чинними залишаються заборони щодо приміських маршруток, дитсадків, готелів та спортивних закладів.

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Керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому пропонували хабар у 6 мільйонів доларів за закриття справи.

Аеропорт "Бориспіль" представив нові правила перельотів. На час карантину в міжнародному аеропорту працюватиме лише один термінал, до якого пропускатимуть у масках чи респіраторах.

У Львові на стіні лікарні малюють мурал у подяку медикам.