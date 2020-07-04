В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 9:00 – в Беларуси ОМОН разогнал акцию солидарности с политзаключенными. На день независимости страны прошла демонстрация против политических преследований режима Александра Лукашенко. В Нидерландах завершился второй блок слушаний по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса МН17. Суд обнародовал решение по ходатайствам обвинения и защиты.

Також у випуску новин на 24 каналі: Один з найдорожчих ресторанів Києва не дотримується карантинних обмежень. "Аляска" на вулиці Січових Стрільців, працює після 23:00, хоча згідно із карантинними обмеженнями має закриватися після 22:00. На Одещині річка Дністер піднялась до небезпечного рівня. Під загрозою підтоплення опинилася ділянка траси Одеса-Рені та деякі села. Перша леді Олена Зеленська вилікувалась від коронавірусу. Про це пише пресслужба президента.