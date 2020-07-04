У випуску новин за 4 липня станом на 9:00 – у Білорусі ОМОН розігнав акцію солідарності з політв'язнями. На день незалежності країни пройшла демонстрація проти політичних переслідувань режиму Олександра Лукашенка. у Нідерландах завершився другий блок слухань у справі про катастрофу малазійського Boeing рейсу МН17. Суд оприлюднив рішення за клопотаннями звинувачення і захисту.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Один з найдорожчих ресторанів Києва не дотримується карантинних обмежень. "Аляска" на вулиці Січових Стрільців, працює після 23:00, хоча згідно із карантинними обмеженнями має закриватися після 22:00.

На Одещині річка Дністер піднялась до небезпечного рівня. Під загрозою підтоплення опинилася ділянка траси Одеса-Рені та деякі села.

Перша леді Олена Зеленська вилікувалась від коронавірусу. Про це пише пресслужба президента.