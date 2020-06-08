Выпуск новостей за 9:00: Ранения на фронте. Первая смерть от COVID-19 в Житомире
В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 9:00 – 3 украинских военных ранены на Донбассе. Такие данные штаба Объединенных сил за последние сутки. Один из них получил ранение сегодня ночью. В Житомире зафиксировали первый смертельный случай от COVID-19. Об этом в фейсбуке сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
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