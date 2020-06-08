В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 9:00 – 3 украинских военных ранены на Донбассе. Такие данные штаба Объединенных сил за последние сутки. Один из них получил ранение сегодня ночью. В Житомире зафиксировали первый смертельный случай от COVID-19. Об этом в фейсбуке сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Молдованин через камыш вел невесту на смотрины в Украину. Нарушителей после незаконного пересечения границы в Одесской области заметили пограничники. В Брюсселе произошли столкновения между митингующими и полицией. Однако акция против притеснений темнокожих сначала начиналась мирно. На Львовщине заснежило.