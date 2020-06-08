У випуску новин за 8 червня станом на 9:00 – 3 українських військових поранені на Донбасі. Такі дані штабу Об'єднаних сил за останню добу. Один з них отримав поранення сьогодні вночі. У Житомирі зафіксували перший смертельний випадок від COVID-19. Про це у фейсбук повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

Також у випуску новин на 24 каналі: Молдованин через очерет вів наречену на оглядини в Україну. Порушників після незаконного перетину кордону на Одещині помітили прикордонники. У Брюсселі сталися сутички між мітингувальниками та поліцією. Однак акція проти утисків темношкірих спочатку починалася мирно. На Львівщині засніжило.