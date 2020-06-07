В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 9:00 – 5 украинских военных ранены за сутки на Востоке Украины. Враг накрыл минами калибра 120 миллиметров окраины Опытного, Старогнатовки и Гнутово. За сутки обнаружили 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 километров в час при разрешенной 50.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Иран заявил, что почти завершил расследование дела о сбитии самолета МАУ. Осталось лишь расшифровать бортовые самописцы. Христиане восточного обряда отмечают праздник Троицы. Он традиционно проходит на 50-й день после Пасхи. Из Вашингтона выведут часть Нацгвардии. Об этом заявили в командовании.