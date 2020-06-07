У випуску новин за 7 червня станом на 9:00 – 5 українських військових поранено за добу на Сході України. Ворог накрив мінами калібру 120 міліметрів околиці Опитного, Старогнатівки та Гнутово. За добу виявили 45 автівок, які рухались зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину, за дозволеної 50.

Також у випуску новин на 24 каналі: Іран заявив, що майже завершив розслідування справи про збиття літака МАУ. Залишилося лише розшифрувати бортові самописці. Християни Східного обряду відзначають свято Трійці. Воно традиційне на 50-й день після Великодня. З Вашингтона виведуть частину Нацгвардії. Про це заявили у командуванні.