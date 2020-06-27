В выпуске новостей за 27 июня по состоянию на 9:00 – "черные ящики" со сбитого в Иране самолета МАУ начнут расшифровывать в июле. Об этом сообщило Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции. Именно этому агентству передал бортовые самописцы Иран. Оккупанты обстреливали наши территории 9 раз. За сутки один наш военнослужащий получил ранение.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Черногория повторно вводит карантин из-за вспышки COVID-19. Рейтинги президента США Дональда Трампа стремительно падают на фоне массовых акций протеста, пандемии, рекордной безработицы и реакции на это.