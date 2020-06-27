У випуску новин за 27 червня станом на 9:00 – чорні скриньки зі збитого в Ірані літака МАУ почнуть розшифровувати у липні. Про це повідомило Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції. Саме цьому агентству передав бортові самописці Іран. Окупанти обстрілювали наші території 9 разів. За добу один наш військовослужбовець отримав поранення.

Також у випуску новин на 24 каналі: Чорногорія повторно запроваджує карантин через спалах COVID-19. Рейтинги президента США Дональда Трампа стрімко падають на тлі масових акцій протесту, пандемії, рекордного безробіття та реакції на це.