Выпуск новостей за 9:00: Рекордное количество безработных в Сумах. Открытие "Шегини"

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 9:00 – рекордное количество безработных зафиксировали на Сумщине. За два месяца карантина в центр занятости обратились более 10 тысяч человек. На Львовщине возобновил работу еще один пешеходный КПП на границе с Польшей. Ночью открыли пункт пропуска "Шегини" на Львовщине.

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