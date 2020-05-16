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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 9:00: Рекордное количество безработных в Сумах. Открытие "Шегини"

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 9:00 – рекордное количество безработных зафиксировали на Сумщине. За два месяца карантина в центр занятости обратились более 10 тысяч человек. На Львовщине возобновил работу еще один пешеходный КПП на границе с Польшей. Ночью открыли пункт пропуска "Шегини" на Львовщине.

Также в выпуске на 24 канале:

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Служба безопасности прокомментировала заявление российского рэпера "Гуфа" о проведении концертного тура по городам Украины. Силовики отметили, что певец попал в список деятелей культуры России, которые опасны для Украины.

Засуха в Одесской области погубила 80% посевов. На севере региона погибла треть урожая, а в южной части области ситуация – еще сложнее.

Новый эпицентр вспышки коронавируса в Киеве. 81 человек инфицирован в Дарницком доме-интернате для девушек.

Автор: Татьяна Шевченко
Теги: Новости Польши Сумы Выпуск новостей
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