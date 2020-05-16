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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 9:00: Рекордна кількість безробітних у Сумах. Відкриття "Шегинь"

Випуск новин -

У випуску новин за 16 травня станом на 9:00 – рекордну кількість безробітних зафіксували на Сумщині. За два місяці карантину до центру зайнятості звернулися понад 10 тисяч людей. На Львівщині відновив роботу ще один пішохідний КПП на кордоні з Польщею. Уночі відкрили пункт пропуску "Шегині", що на Львівщині.

Також у випуску на 24 каналі:

До Києва прибув літак із Нью Йорка, що евакуював ще понад 70 громадян України.

Служба безпеки прокоментувала заяву російського репера "Гуфа" про проведення концертного туру містами України. Силовики зазначили, що співак потрапив до списку діячів культури Росії, які небезпечні для України.

Посуха на Одещині згубила 80% посівів. На півночі регіону загинула третина врожаю, а в південній частині області ситуація – ще складніша.

Новий епіцентр спалаху коронавірусу у Києві. 81 людина інфікована у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат.

Автор: Тетяна Шевченко
Теги: Новини Польщі Суми Випуск новин
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