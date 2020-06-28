В выпуске новостей за 28 июня по состоянию на 9:00 – полиция составила 355 протоколов за 2 дня руководителям развлекательных и торговых заведений из-за нарушения карантина. Из них 227 выписали руководителям магазинов и киосков. За год минимальная заработная плата в Украине должна увеличиться втрое. По поручению президента правительство определило график повышения минималки.

Также в выпуске на 24 канале: Гражданин России так не хотел служить в армии РФ, что сбежал в Украину. В США может появиться 51 штат. В Польше открыли избирательные участки – выбирают президента. В Калифорнии произошла стрельба – 2 человека погибли.