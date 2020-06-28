Выпуск новостей за 9:00: Штрафы за нарушение карантина. Повышение минимальной зарплаты
В выпуске новостей за 28 июня по состоянию на 9:00 – полиция составила 355 протоколов за 2 дня руководителям развлекательных и торговых заведений из-за нарушения карантина. Из них 227 выписали руководителям магазинов и киосков. За год минимальная заработная плата в Украине должна увеличиться втрое. По поручению президента правительство определило график повышения минималки.
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