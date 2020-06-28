У випуску новин за 28 червня станом на 9:00 – поліція склала 355 протоколів за 2 дні керівникам розважальних та торговельних закладів через порушення карантину. З них 227 виписали керівникам магазинів та кіосків. За рік мінімальна заробітна платня в Україні має збільшитися втричі. На доручення президента уряд визначив графік підвищення мінімалки.

Також у випуску на 24 каналі: Громадянин Росії так не хотів служити в армії РФ, що втік до України. В США може з'явитися 51 штат. У Польщі відкрили виборчі дільниці – обирають президента. В Каліфорнії сталася стрілянина – 2 людей загинули.